12:30 Uhr | 10.04.2019

Boeddinghaus: Bewertung nach Schulausschuss

Linke überdenkt Rücktrittsforderung

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sabine Böddinghaus hat in der Sendung Schalthoff live angedeutet, die Rücktrittsforderung an Schulsenator Ties Rabe eventuell zu überdenken.. Böddinghaus hatte die Forderung damit begründet, dass die Schulbehörde einen AfD – Abgeordneten als Referenten und Experten empfohlen habe. Schulsenator Rabe hatte diese Darstellung u.a. im Interview bei Hamburg 1 und in einer schriftlichen Stellungnahme zurückgewiesen. In einem Interview mit Zeit-Online erklärte nun der Schulleiter des Helene-Lange-Gymnasiums, der AfD-Abgeordnete Wolf sei der einzige Politiker gewesen der sich bereit erklärt habe, an die Schule zu kommen. In der Sendung „Schalthoff live“ gefragt, ob sie nach dieser Darstellung des Schulleiters die Rücktrittsforderung zurück ziehe machte sie deutlich, dass eine abschließende Bewertung noch ausstehe. Die von Böddinghaus angesprochene Sitzung des Schulausschusses findet am 30.4. statt.