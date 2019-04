Blaulicht

18:51 Uhr | 09.04.2019

Großaufgebot rückte an

Betrunkener Mann randaliert

Am späten Nachmittag hat ein betrunkener Mann in seiner Wohnung in der Osterfeldstraße randaliert. Seine Frau befand sich auch in der Wohnung. Zeugen informierten die Polizei und ein Großaufgebot rückte an. Der Mann war zwar stark betrunken, die Frau jedoch unverletzt.