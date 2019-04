Verkehr

09.04.2019

Hamburg weit abgeschlagen

Ranking zur Fahrradfreundlichkeit

Hamburg ist nicht so Fahrradfreundlich, wie erhofft. Das geht aus dem aktuellen Fahradklima-Test vom ADFC hervor. So landet Hamburg mit einer Schulnote von 4,2 auf dem 8. Platz der 14 Städte in der Größenordnung, mehr als 500.000 Einwohner. Platz eins belegt Bremen. Die schlechtesten Noten hat die Hansestadt bei der Breite und der Kontrolle der Falschparker auf Fahrradwegen.