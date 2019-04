Blaulicht

17:29 Uhr | 09.04.2019

Offenbar Suizidversuch

Mann verletzt Freundin und sich selbst

In Wandsbek hat am Nachmittag ein Mann offensichtlich versucht sich und seiner Freundin das Leben zu nehmen. Das bestätigte die Polizei gegenüber Hamburg 1. Demnach hatte sich der Mann mit seiner Freundin in einer Wohnung in der Walddörfer Straße verbarrikadiert. Nachdem er gedroht hatte sie und sich selbst mit einem Messer zu verletzten, stürmte die Polizei mit einem Großaufgebot die Wohnung und überwältigte den Mann. Zuvor soll er seine Freundin geschlagen haben. Für den Einsatz wurde die Kreuzung Walddörferstraße/Wendemuthstraße geperrt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.