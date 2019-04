Stadtgespraech

17:07 Uhr | 09.04.2019

Paloma-Viertel kann nun in die Realisierung gehen

Esso-Häuser: Bürgerbeteiligung erfolgreich beendet

Bereits 2014 waren sie abgerissen worden –Die maroden Esso-Häuser an der Reeperbahn. Seither hatten sich viele Menschen aus dem Viertel an den Planungen für die Neubau beteiligt. Auch die Idee für den Namen „Paloma-Viertel“ kam von den Anwohnern. Nun ist diese Bürgerbeteiligung erfolgreich beendet. Zusätzlich kommt mit dem möglichen finanziellen Einstieg der Stadt Hamburg erneut Bewegung in das Großprojekt.