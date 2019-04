Politik

14:49 Uhr | 09.04.2019

Wahlen finden am 26. Mai statt

Wahlen: Stimmzettel einsehbar

Im Internet können ab sofort die Stimmzettel für die Wahl zu den Bezirksversammlungen und die Europawahl im Mai eingesehen werden. Die Muster-Stimmzettel werden mit der Wahlbenachrichtigung ab dem 18. April per Post an alle Wahlberechtigten geschickt. Zum ersten Mal gibt es auch zu der Europawahl einen Muster-Stimmzettel. So sollen sich die Wahlberechtigten im Vorfeld besser über die Kandidierenden informieren können. Die Stimmzettel können unter www.hamburg.de/wahlen eingesehen werden. Die Wahlen finden am 26. Mai statt.