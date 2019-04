Verkehr

12:01 Uhr | 09.04.2019

Zwischen Volkspark und Schnelsen in Richtung Flensburg/Kiel

Sperrung der A7 Richtung Norden

Ab heute Abend 20 Uhr wird die A7 Richtung Norden zwischen Volkspark und Schnelsen in Richtung Flensburg/Kiel gesperrt. Grund dafür sind die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des A7-Deckels. Ab morgen 5 Uhr wird der Verkehr in Fahrtrichtung Norden dann durch den neuen Lärmschutztunnel in Stellingen geleitet. Ab kommenden Sonntag kann der Tunnel auch in Richtung Süden befahren werden. Für die Verkehrsumlegung erfolgen auch hier in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag noch mehrere Fahrbahnsperrungen