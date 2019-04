Verkehr

17:31 Uhr | 08.04.2019

Erste Röhre geht in Betrieb

Neuer A7-Deckel in Stellingen

Der nächste Meilenstein bei der Überdeckelung der A7 steht kurz bevor. Nach Schnelsen geht der zweite Lärmschutzdeckel in Stellingen in Betrieb. Ab morgen muss dafür der gesamte Verkehr der A7 im Bereich Stellingen in mehreren Umbauphasen in die erste Tunnelröhre umgeleitet werden. Dabei müssen sich die Autofahrer allerdings noch auf einige Sperrungen einstellen.