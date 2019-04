Gesellschaft

16:55 Uhr | 08.04.2019

Linke bestehen nicht auf Enteignung

Enteignungsdiskussion in Hamburg

Die Hamburger Linke begrüßt die Diskussion über die Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne, stellt diese Forderung aber für Hamburg nicht auf. Das erklärte ein Sprecher der Fraktion auf Nachfrage gegenüber Hamburg 1. Anders als in Berlin würde der Hamburger Wohnungsbau nicht von großen Wohnungs- und Bauinvestoren beherrscht. Zuvor hatte der Fraktionschef der Hamburger SPD, Dirk Kienscherf darauf hingewiesen, dass In Hamburg mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft SAGA und und vielen genossenschaftlichen Wohnungsbauunternehmen eine ganz andere Situation herrsche als in Berlin. In der Hansestadt müssten solch drastischen Mittel nicht in Erwägung gezogen werden.