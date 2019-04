Blaulicht

15:44 Uhr | 08.04.2019

13-Jährige findet menschliche Überreste

Knochenfund in der Fischbeker Heide

In der Fischbeker Heide hat am Wochenende ein 13-jähriges Mädchen die Überreste einer Leiche gefunden. Hierbei soll es sich um eine 60-jährige Frau aus Hessen handeln. Seit 2017 galt diese als vermisst. Nach Angaben der Polizei hatte sie ihren Suizid angekündigt gehabt. Bei der polizeilichen Suche fand sich in der Nähe des Fundortes der Personalausweis der Frau. Erst am Freitag wurden in der Fischbeker Heide zwei Leichen gefunden. Hier wird ebenfalls ein Selbstmord vermutet.