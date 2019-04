Stadtgespraech

10:22 Uhr | 08.04.2019

Personen meist rechtlich eingeschränkt

1200 Ausländer länger als zehn Jahre geduldet

Rund ein Viertel der insgesamt 4600 ausreisepflichtigen Ausländer die in Hamburg leben, kam bereits vor über zehn Jahre nach Deutschland. Das geht aus einer kleinen Anfrage der FDP an den Senat hervor. So werden diese Personen in Hamburg zwar geduldet, sind in ihren Möglichkeiten allerdings eingeschränkt. Zugang zu Integrationskursen oder eine Arbeitserlaubnis liegt in den meisten Fällen nicht vor. Der Großteil der Betroffenen kam während der 90er Jahre aus Afghanistan oder dem Balkan nach Deutschland.