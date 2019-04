Stadtgespraech

10:12 Uhr | 08.04.2019

Zielmarke Großteil der Stadtteilschulen nicht erreicht

Anteil der Gymnasiallehrer zu niedrig

Die Zahl der Gymnasiallehrer an Hamburger Stadtteilschulen ist niedriger, als von der Behörde erwünscht. Das geht aus der Antwort einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat hervor. So hatte Schulsenator Ties Rabe vor fünf Jahren angekündigt, einen Gymnasiallehrer-Anteil von 50 Prozent an allen Stadtteilschulen erreichen zu wollen. Umgesetzt wurde dies allerdings erst an elf der insgesamt 58 Stadtteilschulen. An über 30 Standorten liegt der Anteil der Gymnasiallehrer bei 40 Prozent oder weniger. Am besten schneidet die Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude mit 60 Prozent ab.