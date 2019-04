Kunst und Kultur

10:10 Uhr | 08.04.2019

Darauf könnt ihr euch in dieser Woche freuen

Citykompass mit vielen Gewinnspielen

Das sind Lilli's Tipps für diese Woche: - Robyn, 8.April ab 20 Uhr im Mehr! Theater am Großmarkt (Wir verlosen 1x2 Tickets) - Cirque du Soleil PARAMOUR - Premiere am 14. April im Stage Theater Neue Flora - APASSIONATA - Der magische Traum am 13. und 14. April in der Barclaycard Arena (Wir verlosen 1x2 Tickets für die Show am Samstag um 15 Uhr) - Soy de Cuba am 12.April um 20 Uhr im Mehr! Theater am Großmarkt (Wir verlosen 1x2 Tickets) Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann schreibt uns einfach eine Mail an info@hamburg1.de ,oder kommentiert unseren Citykompass auf unserer Facebook-Seite (@HamburgEins)