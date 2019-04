Stadtgespraech

10:09 Uhr | 08.04.2019

400.000 Personen nutzten diese Gelegenheit

Erster verkaufsoffener Sonntag des Jahres

Rund 400.000 Personen haben gestern den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Anspruch genommen. Unter dem Motto „City in Motion“ – Sport und Gesundheit hatten zahlreiche Geschäfte ihre Türen zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Außerdem gab es ein vielfältiges Rahmenprogramm rund um das Thema Sport. Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet dann am 2. Juni statt.