Verkehr

19:11 Uhr | 05.04.2019

20 neue Räder an vier Stationen

Lastenpedelecs von StadtRad ab Sonnabend verfügbar

Die neuen Lastenräder von StadtRad Hamburg können ab Sonnabend ausgeliehen werden. So wird es vorerst 20 elektrisch unterstützte Fahrräder an vier Stationen geben. Die Ladebox kann mit 45 Kilo und die Gepäckschale mit 15 Kilo beladen werden. Eine ausklappbare Sitzbank und Sicherheitsgurte in der Ladebox sollen außerdem die Mitfahrt von bis zu zwei Kindern von zwei bis sieben Jahren ermöglichen. Die Lasten-Pedelcs können an den Stationen Rindermarkthalle, HafenCity, Bahnhof Altona und Marie-Jonas-Platz ausgeliehen werden.