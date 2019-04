Verkehr

19:00 Uhr | 05.04.2019

Neuer Verkehrsrechner wird in Betrieb genommen

Elbtunnel von Sonnabend auf Sonntag gesperrt

Der Elbtunnel wird in der Nacht zu Sonntag erneut voll gesperrt. Grund hierfür ist der Ausbau der A7 südlich des Elbtunnels. Die Sperrung wird genutzt, um den neuen Verkehrsrechner in Betrieb zu nehmen. Von 22:00 Uhr am Sonnabend bis 06:00 Uhr morgens am Sonntag werden alle Röhren voll gesperrt. Mit Staus rechnet die Verkehrsbehörde allerdings nicht. Bis 2025 soll die A7 südlich des Elbtunnels von sechs auf acht Spuren ausgebaut werden.