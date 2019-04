Gesellschaft

18:50 Uhr | 05.04.2019

"Fridays for Future"-Demos am Freitag

Schüler demonstrieren für bessere Klimapolitik

Im Rahmen von Fridays for Future haben heute erneut zahlreiche Schüler für den Klimaschutz demonstriert. Die Kundgebungen unter dem Motto: „Verkehrswende statt Weltende!“ fanden an vier verschiedenen Orten statt, unter anderem am Gänsemarkt. Die Schulbehörde kritisiert den Streik weiterhin als klare Verletzung der Schulpflicht. Viele Lehrer und Direktoren sind jedoch unsicher, ob sie die Teilnehmenden sanktionieren sollen. Solange die Demonstrierenden keine Änderung in der Umweltpolitik sehen, wollen sie auch in den kommenden Wochen auf die Straße gehen.