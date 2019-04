Stadtgespraech

18:41 Uhr | 05.04.2019

Acht Sensoren sollen Luftqualität messen

Nabu installiert neues Luftmessnetz

Der Nabu hat heute ein neues Luftmessnetz am Hafenrand in Betrieb genommen. Denn der Umweltverband kritisiert die bestehenden Messgeräte der Stadt Hamburg als unzureichend. Mit den insgesamt acht neuen Messstationen will der Nabu die Luftqualität zunächst für ein Jahr in den Wohnquartieren am Hafen überwachen. Die Daten sollen Aufschluss darüber geben, welche Faktoren zu höheren Belastungen führen und die Politik dazu bringen, mehr Maßnahmen für eine bessere Luftqualität zu ergreifen. Die aktuellen Messwerte des Nabu können online eingesehen werden.