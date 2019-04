Sport

15:39 Uhr | 05.04.2019

Gemeinnütziger Verein bietet kostenlose Kurse an

Beim LuFisch e.V. darf jeder schwimmen

Es ist Norddeutschlands größter Charity-Run. Der HCOB-Run hat zwar einen neuen Namen, doch der vier Kilometer lange Lauf führt am 22. Juni bereits zum 18. Mal durch die Hafencity. Auch in diesem Jahr werden im Zuge des Events jeweils 2500 Euro an fünf gemeinnützige Projekte gespendet. Eines davon ist der LuFisch e.V.. Und der hat sich hohe Ziele gesteckt.