Blaulicht

14:57 Uhr | 05.04.2019

Streit zwischen mehreren Personen am ZOB

Mann mit Messer attackiert

Am ZOB direkt am Hamburger Hauptbahnhof ist gestern Abend ein Mann mit einem Messer attackiert worden. Laut Medienberichten haben Zeugen zuvor einen Streit zwischen mehreren Männern beobachtet. Nach der Tat soll das Opfer ins Büro von Sicherheitsleuten in den Hauptbahnhof geflüchtet sein. Nach Erstbehandlung wurde der Mann mit mehreren Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.