Verkehr

14:56 Uhr | 05.04.2019

37 Prozent weniger Verspätungen

Weniger Nachtflüge am Flughafen

Die Zahl der Nachtflüge nach 23 Uhr am Hamburger Flughafen ist gesunken. Das gab der Hamburg Airport Helmut Schmidt gestern bekannt. Danach gab es in den ersten drei Monaten dieses Jahres 37 Prozent weniger Verspätungen, als im Jahr zuvor. 2018 sind rund 1.200 Flüge nach 23 Uhr und damit verspätet in Hamburg angekommen.