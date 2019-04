Wirtschaft

14:56 Uhr | 05.04.2019

Hohe Investitionen für Gepäckannahmeautomaten

Flughafen: Gewinn 2018 erheblich gesunken

Der Gewinn des Hamburger Flughafens beträgt zum ersten Mal seit fünf Jahren weniger als 40 Millionen Euro. Das verkündete Flughafenchef Michael Eggenschwiler heute im Zuge der Jahresbilanz. So stehe im Geschäftsjahr 2018 vor allem wegen erhöhter Investitionen ein Ergebnis von 36,1 Millionen Euro zu Buche. Im Jahr davor waren es noch knapp 47 Millionen. Investiert hat der Flughafen unter anderem in zehn Gepäckannahmeautomaten in Terminal 1, die Flughafenchef Eggenschwiler heute in Betrieb nahm. Fluggäste können hier mithilfe ihrer Boardkarte eigenständig einchecken.