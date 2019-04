Verkehr

14:56 Uhr | 04.04.2019

Von 6 Uhr bis 22 Uhr werden die Raser kontrolliert

Blitzmarathon in Hamburg

In Hamburg findet heute der Blitzmarathon statt. Von 6 bis 22 Uhr werden Raser kontrolliert. Feste Blitzer stehen unter anderem in der Sülldorfer Landstraße, im Goldeselstieg, wie auch im Schiffbeker Weg. Hinzu kommen mobile Blitzer in der Stadt verteilt. Ziel ist es auf die Gefahren von zu hohem Tempo aufmerksam zu machen und Autofahrer hierfür zu sensibilisieren. Die Ergebnisse des heutigen Blitzmarathons werden am Freitagmorgen veröffentlicht.