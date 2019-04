Verkehr

07:55 Uhr | 04.04.2019

Bahnen sollen dadurch pünktlicher werden

Software-Update für S-Bahnen

Durch ein Software-Update sollen die S-Bahnen in Hamburg pünktlicher werden. Das berichtet NDR 90,3. So sollen bis Anfang Mai insgesamt 28 Züge der neuen Baureihe ET490 mit dem Software-Update ausgestattet werden. Zuvor hatte eine veraltete Software die S-Bahn-Fahrer zu Bremstests aufgefordert, obwohl die Bremsen völlig in Ordnung waren. Auch dadurch fuhr im Januar jede 10. Hamburger S-Bahn verspätet