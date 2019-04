Stadtgespraech

16:11 Uhr | 03.04.2019

50 Kindergartengruppen nehmen teil

"Kitalympics" gestartet

Spaß und Bewegung vereinen: Das ist bei vielen Kindern heutzutage gar nicht mehr so einfach. Im Rahmen von „Hamburg Active City“ wird genau das jetzt jedoch möglich gemacht. Denn heute und morgen finden in der Alsterdorfer Sporthalle die „Kitalympics“ statt. Eine Sportveranstaltung, bei der sich die ganz Kleinen von uns in verschiednenen Disziplinen auf spielerisische Art und Weise beweisen müssen.