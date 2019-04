Stadtgespraech

15:34 Uhr | 03.04.2019

Rund 94% werden in den Erstwunschschulen eingeschult

Mehr als 14.300 neue Fünftklässler in Hamburg

Nach den Sommerferien werden über 14.300 neue Fünftklässler in Hamburg eingeschult. Das gab die Schulbehörde heute bekannt. Die Aufnahmen verteilen sich demnach erstmals fast gleichmäßig auf Stadtteilschulen und Gymnasien. Während Stadtteilschulen rund 200 Schüler mehr verzeichnen können, sind die Zahlen an Gymnasien leicht rückläufig. Dort werden nach den Sommerferien 7.200 Schüler eingeschult, an den Stadtteilschulen sind es rund 7000. Dabei werden rund 94 Prozent der Hamburger Fünftklässler an ihrer Erstwunschschule eingeschult.