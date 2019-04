Verkehr

15:28 Uhr | 03.04.2019

Drei Kilometer lange Teststrecke

VW testet autonomes Fahren in Hamburg

Volkswagen erprobt ab sofort auf einer Teststrecke in der Hamburger Innenstadt das automatisierte Fahren. Künftig sollen fünf e-Golf-Fahrzeuge auf einem drei Kilometer langen Teilabschnitt im fließendem Verkehr getestest werden. Aus Sicherheitsgründen sitzt bei den Testfahrten durchgehend ein Fahrer im Auto, der im Notfall eingreifen kann. Die Wagen verfügen über elf Laser, sieben Radare und 14 Kameras. Die Ergebnisse der Tests würden unter umfassender Berücksichtigung aller Datenschutzbestimmungen von Volkswagen kontinuierlich ausgewertet, so der Konzern. Derzeit seien sechs Ampeln so ausgerüstet, dass sie mit Autos kommunizieren können. Die insgesamt neun Kilometer lange Teststrecke führt vom Dammtor-Bahnhof über die Messehallen, Landungsbrücken, Elbphilhamormonie zum Rödingsmarkt und zurück.