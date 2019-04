Politik

13:14 Uhr | 03.04.2019

So erklärt Ties Rabe die Vermittlung des AfD-Politikers an die Helene Lange Schule

Linke fordert Rücktritt des Schulsenators

Die Fraktion Die Linke fordert den Rücktritt von Schulsenator Ties Rabe. Hintergrund ist die Affäre um Antifa-Aktivitäten an der Ida Ehre Schule und die Vermittlung und angebliche Empfehlung eines AfD-Politikers als Diskussionsgast an das Helene Lange Gymnasium. Die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sabine Boeddinghaus, erklärte heute, Rabe habe sich übereifrig zum Erfüllungsgehilfen der rechtsextremen AfD gemacht. Dieser Schulsenator sei in jeder Hinsicht untragbar. Eine aktuelle Anfrage der Linken belege jetzt, dass die Behörde sehr wohl vollumfänglich für die Entsendung des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Wolf als vermeintlichem Experten für Menschenrechte und Extremismus an die Helene-Lange-Schule verantwortlich sei, so Böddinghaus heute. Im Interview mit Hamburg 1 hatte Rabe eine solche Empfehlung durch die Schulbehörde gestern dementiert und folgendermaßen erklärt.