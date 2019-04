Sport

12:50 Uhr | 03.04.2019

Weltkugel schubsen, Gummihammer-Werfen und Eierlauf

"Kitalympics" in der Alsterdorfer Sporthalle

Zum fünften Mal finden heute und morgen die Kitalympics in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Dabei treten Kindergartenkinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren in unterschiedlichsten Disziplinen, wie etwa Weltkugel schubsen, Eierlauf oder Gummihammer-Werfen gegeneinander an. Insgesamt nehmen Kinder aus mehr als 50 Kindergärten an den Kitalympics teil, die im Rahmen der Active City organisiert werden.