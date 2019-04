Blaulicht

11:57 Uhr | 03.04.2019

Kreuzfahrtschiff mit 2000 Passagieren kam aus Jamaika

Großkontrolle der AIDAluna

Am Cruise Terminal Steinwerder haben Zoll und Wasserschutzpolizei heute eine großangelegte Kontrolle der AIDAluna durchgeführt. Das Kreuzfahrtschiff war in den frühen Morgenstunden aus Jamaika in Hamburg angereist. Von den rund 2000 Passagieren wurde jeder Reisende, der nicht aus dem Schengenraum stammt, kontrolliert. Außerdem durchsuchten die rund 50 Einsatzkräfte das Schiff nach Drogen und zu verzollenden Waren. In diesem Jahr werden rund 210 Kreuzfahrtschiffe am Hamburger Hafen erwartet.