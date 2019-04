Blaulicht

08:18 Uhr | 03.04.2019

Feuer an Reetdachhaus mit Gartenschlauch gelöscht

Anwohnerin verhindert Schlimmeres

In Blankenese hat die Eigentümerin eines Reetdachhauses möglicherweise einen größeren Brand verhindert. Als sie gegen 18 Uhr ein Feuer an einem Dachbalken entdeckt hatte, löschte sie den Brand mit einem Gartenschlauch. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle anschließend mit einer Wärmebildkamera, um weitere Schwelbrände auszuschließen. Die Brandursache könnten vorausgegangene Arbeiten an dem Reetdach gewesen sein.