Blaulicht

06:25 Uhr | 03.04.2019

Im Zusammenhang mit Drogendelikten

Mehr als 9000 Verdächtige registriert

Mehr als 9000 Verdächtige im Zusammenhang mit Drogendelikten sind im vergangenen Jahr von der Hamburger Polizei registriert worden. Das sind rund 1200 mehr als im Vorjahr, was aus einer Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU an den Senat hervor geht. Davon stammten rund 4000 Personen oder 44 Prozent aus dem Ausland. Rund 380 Verdächtige hatten keinen gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland.