18:31 Uhr | 02.04.2019

Schule will Haltestelle für Kinder einrichten

Aktion "Goodbye Elterntaxis"

Seit gestern läuft bundesweit die Aktion “Goodbye Elterntaxi”. Die Grundschule Rungwisch in Eidelstedt will sich im Rahmen dieser Aktionswoche nun als erste Schule Hamburgs an dem Projekt “Schulexpress” beteiligen. In der Nähe der Schule sollen sogenannte Haltestellen eingerichtet werden, an denen sich die Kinder morgens treffen können, um dann den Rest gemeinsam zur Schule zu gehen. So will die Grundschule gegen die sogenannten “Elterntaxis” vorgehen.