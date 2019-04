Blaulicht

18:24 Uhr | 02.04.2019

Drohte in Baustelle zu fallen

Betonmischer kippt von der Fahrbahn

In der Hafen-City ist ein Betonmischer von der Fahrbahn abgekommen, rutschte in ein Kiesbett und drohte in eine Baustelle zu fallen. Ein Feuerwehrkran und ein weiterer Einsatzwagen hielten das Fahrzeug und konnten einen Absturz verhindern Der Betonmischer musste entladen werden und konnte dann auf die Straße zurückgezogen werden.