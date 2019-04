Stadtgespraech

16:48 Uhr | 02.04.2019

Ab Samstag starten wieder die Alsterrundfahrten

Weiße Flotte zurück auf der Alster

Die Blüten sprießen, die Sonne scheint und kein Wölkchen ist am Himmel zu sehen. In Hamburg kehrt der Frühling ein. Was da natürlich nicht fehlen darf, sind die typisch hamburgischen weißen Alsterdampfer! Am Wochenende stechen sie endlich wieder in See.