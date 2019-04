Sport

16:35 Uhr | 02.04.2019

Oberligisten reichen Lizenzen für den Aufstiegsfall ein

RL Nord: Altona und Teutonia 05 bewerben sich

Die Hamburger Oberligisten Altona 93 und Teutonia 05 haben die Lizenz zur Fußball-Regionalliga Nord 2019/2020 beantragt. Nach der Prüfung durch die NFV-Zulassungskommission am 3. Mai entscheiden die letzten Saisonspiele und die Ergebnisse der Aufstiegsrunde über die Besetzung der 18 Plätze in der Regionalliga Nord. Die Altonaer führen die Tabelle in der Oberliga momentan an. Teutonia ist nur zwei Punkte dahinter auf Rang zwei. Nur der Meister darf an der Aufstiegsrunde teilnehmen.