Sport

16:34 Uhr | 02.04.2019

Begegnung weckt Erinnerungen an den Wettskandal

HSV gegen Paderborn: Ein Sieg fürs Halbfinale

Zur Vorbereitung auf das Pokalspiel heute Abend hat der HSV extra ein Mini-Trainingslager eingeschoben. Trainiert wurde nicht hier am Volkspark sondern in Harsewinkel, ca. 60 Kilometer von Paderborn entfernt. Nach der Nullnummer in Bochum am Sonnabend wollte Trainer Hannes Wolf seinen Rothosen den Reisestress nach Hamburg ersparen. Pokal in Paderborn? Da war doch mal was. Vor 15 Jahren schied der HSV an selber Stelle in der ersten Runde aus. Das Spiel verpfiffen von Skandal-Schiedsrichter Robert Hoyzer, der sich mit der Wett-Mafia eingelassen hatte.