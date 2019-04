Kunst und Kultur

15:48 Uhr | 02.04.2019

Vom 31. Mai bis zum 01. Juni 2019

Elbjazz-Festival in Hamburg

Das größte europäische Jazz-Event, das Elbjazz Festival, kommt vom 31. Mai bis zum 01. Juni erneut in den Hamburger Hafen. Auch in diesem Jahr findet das Festival wieder an verschiedenen Locations statt, unter anderem in der Elbphilharmonie, der MS Stubnitz und in der Schiffbauhalle. An den zwei Tagen können Gäste insgesamt 50 Konzerte besuchen. Es ist bereits das 9. Elb-Jazz-Festival in Hamburg