02.04.2019

Kennzeichnung von Polizisten ab Sommer

Kennzeichnung von Polizisten ab Sommer

Einige Hamburger Polizisten sollen möglichst ab dem Sommer mit einer Doppelnummer gekennzeichnet werden. Das bestätigte die Polizei gegenüber Hamburg 1. Danach könne die Kennzeichnung dann umgesetzt werden, sobald die rechtlichen Bedingungen geschaffen worden sind. Behelmte Bereitschaftspolizisten sollen künftig eine verbindliche sechsstellige Nummer auf Rücken und der linken Brustseite ihrer Uniformen tragen. So soll mehr Transparenz geschaffen werden. Innensenator Andy Grote hatte die Maßnahme bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Erst in der vergangenen Woche hatte die FDP in der Bürgerschaft eine Beschleunigung der Einführung gefordert. Die Polizeigewerkschaft kritisiert das Vorhaben.