Gesellschaft

18:47 Uhr | 01.04.2019

Zum versorgen und vermitteln

Mehr Sozialarbeiter für Obdachlose

Zukünftig sollen mehr Straßensozialarbeiter in Hamburg eingesetzt werden. So soll nach dem Ende des Winternotprogramms die Hilfe für Obdachlose ausgeweitet werden. Insgesamt vier Sozialarbeiter sollen den Obdachlosen auf den Straßen medizinisch helfen und sie notfalls auch an Einrichtungen vermitteln. Das Projekt ist zunächst befristet bis Ende 2020. Am vergangenen Wochenende ist das Winternotprogramm hier in Hamburg zu Ende gegangen