Stadtgespraech

17:41 Uhr | 01.04.2019

Hamburger Feuerwehr beschließt neues Rettungsteam

So wurden die Hamburger in den April geschickt

Egal ob bei Unfällen, Wohnungsbränden oder Überflutungen - wenn es brenzlich wird sind die Retter in der Not: Die Rede ist von der Hamburger Feuerwehr. Damit es künftig auch in den Bergen der Hansestadt sicherer wird, hat die Amtsleitung der Feuerwehr heute morgen die Einführung eines neuen Rettungsteams beschlossen.