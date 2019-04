Gesellschaft

17:18 Uhr | 01.04.2019

Über Rückwärtsentwicklungen u. Aufenthaltsqualitäten

Wohnen an Hauptverkehrsstraßen

Der unaufhörlich steigende Bedarf von Wohnungen in Hamburg hat auch die sog. Magistralen, also die großen Einfall- und Ausfallstrassen in den Focus der Bauplaner gerückt – Magistralen sollen zukünftig mehr sein als Transiträume, die nur den Sinn haben, den Autoverkehr einigermaßen flüssig durch die Stadt fließen zu lassen. Gast im Studio ist die Präsidentin der Hamburgischen Architekenkammer, Karin Loose. Das Interview führt Herbert Schalthoff.