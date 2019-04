Verkehr

13:33 Uhr | 01.04.2019

Mehr Busse und Haltestellen

Bus-Anbindung im Westen wird ausgebaut

Die Busanbindung im Hamburger Westen soll ausgebaut werden. Das fordern SPD und Grüne in einem entsprechenden Antrag. So soll es künftig eine zusätzliche Busverbindung zwischen Othmarschen und Eidelstedt geben. Außerdem wird eine weitere Haltestelle der Metrobuslinie 3 und eine bessere Taktung geprüft. Über den Antrag wird am 10. April in der Bürgerschaft abgestimmt.