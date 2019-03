Gesellschaft

13:52 Uhr | 31.03.2019

Für Obdachlose in Hamburg

Ende des Winternotprogramms

Das Winternotprogramm für Obdachlose in Hamburg ist an diesem Wochenende zu Ende gegangen. Nach Medienberichten sollen in diesem Winter die Unterkünfte nicht so voll ausgelastet gewesen sein, wie in den Jahren zuvor. Ein Grund hierfür sollen wohl auch die milderen Temperaturen gewesen sein. Fünf Monate lang waren die insgesamt 760 Übernachtungsplätze für wohnungslose im Stadtteil Hammerbrook und Lokstedt geöffnet. Die offizielle Bilanz des diesjährigen Winternotprogramms soll Mitte April veröffentlicht werden. Rund 2.000 Obdachlose leben derzeit in Hamburg.