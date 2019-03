Blaulicht

15:26 Uhr | 30.03.2019

Schon wieder in der Waitzstraße

Frau fährt beim Einparken gegen Friseursalon

Ein Auto ist heute Mittag beim Einparken in der Waitzstraße in Othmarschen gegen einen Friseursalon gefahren. Nach ersten Angaben soll die 81-jährige Fahrerin zunächst über den Gehweg, dann gegen eine Sitzbank und schließlich gegen das Geschäft gekracht sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Immer wieder ist es in der Waitzstraße zu solchen Unfällen beim Einparken gekommen, 2016 wurden deshalb Poller auf den Gehwegen vor fast jedem Parkplatz aufgestellt. Wie es heute zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.