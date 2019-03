Politik

14:31 Uhr | 30.03.2019

Am 26. Mai finden Bezirkswahlen statt

Tschentscher schwört SPD auf Wahlkampf ein

Bürgermeister Peter Tschentscher hat heute auf dem SPD-Parteitag in den Messehallen seine Partei auf die Bezirkswahlen in knapp zwei Monaten eingeschworen. Tschentscher hofft, dass die SPD bei der Wahl in allen sieben Bezirken überzeugen kann. In den kommenden Wochen sollen dafür zahlreiche Wahlkampfveranstaltungen stattfinden. Am 26. Mai wird in den Bezirken gewählt, am selben Tag findet auch die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Beide Wahlen sind ebenfalls entscheidend für die nächste Bürgerschaftswahl im Februar 2020.