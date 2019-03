Sport

16:49 Uhr | 29.03.2019

Neues Duo bereitet sich auf erstes Turnier vor

Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch greifen an

Hamburgs Beachvolleyball-Star Laura Ludwig hat in ihrer Karriere so gut wie alles gewonnen. Olympiasieg in Rio, WM-Gold oder der zweimalige Gewinn der Europameisterschaft. Immer mit dabei: Partnerin Kira Walkenhorst. Ende letzten Jahres dann der Schock: Aufgrund von gesundheitlichen Problemen muss Walkenhorst ihre Karriere beenden. Die 32-jährige Ludwig denkt aber gar nicht ans Aufhören.