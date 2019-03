Blaulicht

12:11 Uhr | 29.03.2019

Vier Personen erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

Familie nutzt Holzkohlegrill als Heizung

Weil die Heizung in ihrer Wohnung ausgefallen war, hat eine Familie in Sülldorf einen Holzkohlegrill in geschlossenen Räumen angezündet. Als ihnen daraufhin schlecht wurde, alarmierten sie den Notarzt. Alle vier Familienmitglieder wurden mit dem Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr wird nicht ausgeschlossen.