09:05 Uhr | 29.03.2019

60 Prozent aller Inhaftierten aus dem Ausland

Zahl der Gefangenen gestiegen

Die Zahl der Gefangenen in Hamburg ist gestiegen. Das geht aus einem Artikel des Hamburger Abendblatts hervor. Auffällig dabei ist, das rund 60 Prozent aller Inhaftierten aus dem Ausland stammen. Darunter jeder Vierte aus Osteuropa. Zurückzuführen sei diese Entwicklung vor allem auf den Gesamtanstieg der Gefangenen. Die Flüchtlingswelle wäre nach Justizsenator Steffen in den Zahlen jedoch nicht zu spüren. Lediglich fünf Prozent der Inhaftierten stammten aus Bürgerkriegsländern wie Syrien, Irak und Afghanistan. Während 2015 noch rund 1400 Personen in Hamburger Gefängnissen einsaßen, sind es aktuell rund 2000 Personen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 35 Prozent.