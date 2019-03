Blaulicht

06:36 Uhr | 29.03.2019

Vier Personen verletzt

Brand in Seniorenheim in Poppenbüttel

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Poppenbüttel sind in der Nacht vier Personen verletzt worden. Im dritten Obergeschoss des Gebäudes hatte ein Möbelstück Feuer gefangen. Mehrere Senioren mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Insgesamt mussten 15 Personen aus der Anlage in Sicherheit gebracht werden. Die vier verletzten Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.